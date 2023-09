Druhou zářijovou neděli si zájemci užili Farní den v Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I. Na farní zahradě byla zahájena tradice setkávání všech generací. Po slavnostní mši svaté čekal na přítomné bohatý program.

Den farnosti ve Žďáru nad Sázavou 10. září 2023. | Foto: Jiří Přichystal

Pro děti byl připraven nejen skákací hrad, ale i tvůrčí dílny. Připraveno bylo také divadlo Jana Hrubce a soutěže s tematikou sv. Prokopa, malování na obličej, cukrová vata a popcorn. Dříve narození farníci si mohli společně zanotovat u harmoniky. Otevřena byla i kostelní věž. Programem provázel Honza Šustr, který je současně jedním ze členů hudební kapely Profesionálové. Ti zněli průběžně po celé odpoledne farní zahradou.

Díky všem, kteří se do této společné akce zapojili jak svými dary, svým časem, tak i organizačně nebo tím, co je baví a co umí. Rovněž díky patří i dětem z dětské skupiny Hvězdička za parádní zpěv.

Lenka Šustrová