Nenechte si ujít vystoupení a následný workshop profesionálního hráče na skleněnou harfu, tedy na skleničky naplněné vodou, Petra Špatiny. Nevěříte, že lze najít vodu za pomocí proutku? O tom, že je to opravdu možné, vás přesvědčí studenti a učitelé Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Nebudou chybět ani vodní hudební, taneční i výtvarné ateliéry a pokusy s vodou, zábavné představení Led nad zlato VIDA! science centra Brno, relaxační hudební koutek, workshop pro rybáře nebo řemeslné ateliéry projektu Chytrá ruka. Atmosféru dotvoří swingové trio Hot Sisters, Zelenohorští muzikanti nebo folklorní soubor Kamínek. Během Dne venkova proběhne také odborná konference pro veřejnost moderovaná Martinou Konciánovou a následné panelové diskuse s návštěvníky na aktuální témata týkající se vody.

Zámek ve Žďáru nad Sázavou není pouze oblíbeným turistickým cílem, ale také místem, kde se už od 13. století kontinuálně věnují udržitelnému hospodaření v okolních lesích nebo rybnících. Zámečtí organizátoři zde již počtvrté připravili den, který patří přírodě, celospolečensky diskutovaným ekologickým tématům i lidské tvořivosti. Vodní ateliéry, pokusy s vodou, hra na skleněnou harfu nebo odborná konference pro veřejnost. To je jen stručný výčet z „vodního“ programu Dne venkova, který se zde uskuteční v sobotu 25. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.