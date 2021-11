Komponované odpoledne věnované mnohdy možná opomíjené, ale pro 11. listopad významné plodině mělo účastníkům rozhodně co nabídnout. Zahájila jej přednáška o máku, při níž hovořil výrobce makového oleje Karel Jonák. Následovalo gastrovaření s Martinem Štanglem, kuchařem z restaurace Eska. Hudební pohádka Maková panenka v podání brněnského divadla Slunečnice potěšila malé i velké diváky.

Tajemství Skleněného pokoje. Slavná brněnská vila Tugendhatových bere dech

Odpolední program doplnila prezentace receptů zahrnujících mák, výstava ke dni válečných veteránů, prodej vlčích máků i makový workshop, při němž návštěvníkům vznikaly pod rukama tematické výrobky. Akce byla součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě.

Dvacet let s filmy o Harry Potterovi. Podívejte se na známá filmová místa

I v novoměstské mateřské škole tematika válečných veteránů zarezonovala. Děti si malovaly a vyráběly vlčí máky, ale také si povídaly o tom, kdo to veteráni jsou, co je to válka a také jak důležité je pečovat o vztahy s kamarády. Výrobky dětí naleznete vystavené v Městských lázních.