Bohatým brát a chudým dávat. Nějak tak by mohla na první pohled vypadat dotační strategie, kterou vláda plánuje zavést v letech 2023–2027. Nově by totiž měly být výrazně zvýhodněny menší podniky, které hospodaří na půdě ne větší než 150 hektarů. „V praxi by to znamenalo, že větší firmy si pohorší i o několik milionů,“ vysvětluje Jaroslav Michal, předseda Okresní agrární komory pro okres Žďár nad Sázavou. „V současné době platí jednotná sazba 3 330 korun ročně na každý hektar přihlášený do dotací. Změna by vypadala tak, že na prvních 150 hektarů získá podnik dotaci ve výši 6 500 korun a na každý další pak již pouze 1 900 korun. Takže my, větší podniky, které disponují dvěma, třemi tisíci hektary, bychom v průměru dostávali asi 2 100 korun na hektar, tedy třetinu toho, co drobní zemědělci,“ dodává Jaroslav Michal, který působí i jako prokurista podniku PROAGRO Radešínská Svratka.