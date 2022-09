Procházku jsme zahájili kolem řeky Oslavy po cyklostezce vedoucí k místní části Mostiště. V řece jsou kameny, je to tu moc příjemné, včetně výhledu na zámek. Dálniční most tady uvidíte z jiné perspektivy - budete pod ním totiž podcházet. Jen malý kousek za ním je lávka přes řeku, u kapličky se vydáváme vpravo do kopce ulicí V Potokách. Míjíme zahrady a chaty a za chvilku už se před námi objeví první z obloukových viaduktů. Prohlédneme si ho a kousek se vrátíme, k druhému viaduktu vede cyklostezka lesem. Projdeme pod druhým viaduktem a cestička nás mezi loukami dovede k menšímu romantickému rybníčku. Jsme pod sjezdovkou Fajtův kopec, nahoře na sjezdovce je známá rozhledna ve tvaru šroubovice DNA. To bude taky poslední cíl procházky. Od rybníčku musíte hezky vyšlápnout sjezdovku, otevře se Vám krásný výhled do okolí.

Rozhledna - platí se poplatek 30 Kč/osoba, dole je automat. U rozhledny se můžete i občerstvit, stojí tu chata "Liškovka".Celá procházka nezabere víc než hodinu a půl.

Holka na vandru