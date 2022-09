Velká Amerika – český Grand Canyon - je vápencový, asi osm set metrů dlouhý, dvě stě metrů široký, až sto metrů hluboký zatopený lom. Na jeho dně se nachází dvě navzájem propojená jezírka s průzračnou vodou, která zejména v létě lákají ke koupání. Bohužel brána do lomu je trvale zavřená, a tak i přes přísný zákaz řada lidí slézá po skalách na dno Velké Ameriky, což je poměrně nebezpečné a nelze doporučit.

Bezpečně si lze lom prohlédnout z vyhlídky přímo u parkoviště, nebo z pěšin vedoucích kolem Velké Ameriky. Právě kvůli neukázněnosti lidí vyrostl kolem lomu plot, který dříve nebyl. Dá se předpokládat, že se bezpečnostní opatření budou stále zvyšovat, protože stále zde umírá spousta adeptů na Darwinovu cenu, a také tu lidé nechávají neskutečný nepořádek.

Pohádky i kriminálka. Zámek v Lednici filmaři milují

Se spolkem OS HAGEN je možné domluvit i prohlídku štol, která trvá asi tři hodiny. Je nutné mít teplé oblečení a svítilnu. Prohlídka je s průvodcem a s informacemi o historii lomu a pověsti o německém vojákovi Hansi Hagenovi. Kdo má zájem, může si zazvonit na zvon a vyvolat ducha Hanse Hagena. Pověst říká, že kdo to udělá, do roka a do dne zemře. Tak hodně štěstí.

Místo je vyhledávané filmovými společnostmi. Točily se tu scény do filmů Limonádový Joe a Akumulátor. Nachází se v těsné blízkosti silnice vedoucí z obce Mořina (směr od Karlštejna) do obce Kozolupy (směr Loděnice – Praha).

Petr Žák, Jednou stopou Českem