Vilém z Pernštejna střeží Zubštejn i Kunštát. Vyražte do parku miniatur

Klášter Porta Coeli, ale i Zubštejn či Pernštejn, tyto a další stavby můžete navštívit během jediné procházky. Nevěříte? Zajeďte se podívat do Parku miniatur v Bystřici nad Pernštejnem a přesvědčíte se na vlastní oči. Než ale na výlet vyrazíte, podívejte se do fotogalerie, jak vypadalo slavnostní otevření parku. Za fotografie i příspěvek děkujeme Michalu Maškovi do Turistického informačního centra v Bystřici nad Pernštejnem.

Slavnostní otevření bystřického parku miniatur doprovázelo i loutkové představení či ukázka jízdy na pumptracku. | Foto: Michal Mašek