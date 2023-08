/VIDEO/ Slunečné počasí přálo jubilejním Heřmanickým dechovkám, které i tentokrát přilákaly návštěvníky ve velkém do přírodního areálu u Mateřské školy. 15. Heřmanické dechovky v sobotu v jednu odpoledne zahájila orchestrální skladbou Slovácká DH Nivničanka s kapelníkem a tenoristou Lukášem Stojaspalem.

Kapela Věnovanka. | Video: Karel Novotný

Poté došlo na přivítání účinkujících i posluchačů starostkou obce Romanou Neufusovou, která přidala i poděkování sponzorům a mediálním partnerům, kapelníkem Ladislavem Prudíkem a moderátorem Jiřím Helánem, který nás také seznámil s programem. Dále doplnil informace o první kapele, která přijela z Nivnice u Uherského Brodu a její pěveckou sekci, Pavlínu Lidiakovou, Petru Borýskovou, Petra Křeháčka a Radka Gajdošíka, který následně vystoupení Nivničanky uváděl.

Druhá kapela Věnovanka přijela z Čáslavi a byla to přehlídka muzikantského mládí. Kapelu založil a vede trumpetista a kapelník Václav Musílek. S kapelou zpívali Věra Chmelařová, Zdena Pavlasová a Martin Dostál, který jejich pořadem provázel.

Další v pořadí byla Jihočeská Podhoranka z Trhových Svinů, kterou vede kapelník a trumpetista František Chuchel. S kapelou zpívali Anna Čížková, Vladimír Janošek a Kateřina Hálová, která jednotlivé skladby uváděla.

Jako čtvrtá se představila domácí kapela – Muzikanti Ladislava Prudíka, který jako trumpetista a kapelník tuto hudbu vede a také jejich produkci uváděl. Stálou pěveckou dvojici tvoří sourozenci Dana Kyselá a Milan Čech.

To nejlepší na konec v podobě Moravské Veselky ze Sušice u Přerova pod vedením kapelníka a křídlováka Jaromíra Školoudíka nadchlo všechny přítomné a stálo to opravdu za to. Pěvecká sekce je stabilní a tvoří ji Marie Štěrbová, Simona Vojtková, Petra Dudová, Michal Mikulík a Miloš Kobliha.

Od všech kapel jsme slyšeli množství krásných písniček a také několik přidal i moderátor a zpěvák Jiří Helán, který doplňoval svoje vystoupení i rozhovory se zpěváky a kapelníky. To vše k dobrému poslechu zajistil zvukový mistr Václav Štěrba s kolektivem.

Karel Novotný – publicista a propagátor lidové zábavy