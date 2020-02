Omladina zvolila aktuální téma v podobě jednotky bojující pomocí alkoholu s korona virem nebo Gretu připoutanou ke stromu, které nesměl chybět švarný dřevorubec. Největší úspěch však měl trpaslík nesoucí celou dobu na ramenou svého kámoše a kadibudka s plnou výbavou. Ta měla tak velký úspěch u dětí, že si ji po skončení průvodu musely vyzkoušet. Zkuste hádat, kde skončila? Ano, máme ji doma. Naše děti ji vydyndaly na jejím tvůrci, kterému výroba tohoto luxusního modelu zabrala asi čtrnáct dní.

Potápěč cestou zkoumal místní jezírka a byla nutná i kontrola průchodnosti kadibudky. Kvůli té se musela občas otevřít vrata, protože dveřmi prostě neprošla. Při cestě do delšího kopce přispěchali na pomoc žáci 3.B a latrínu poponesli, protože chůze do kopce s ní byl tak trochu porod. Při přesunu do asi kilometr vzdálené části obce byl obyvatel „chlumecké toiky“ osvobozen. Tam i zpět mu ji odvezl místní kovboj na rudlu. Na tuto cestu se i Greta odpoutala od svého stromu a na místo došli každý sám.

Přestože po překonání počátečních potíží s povely pravá levá, nebo první druhá byla jejich chůze již synchronizovaná, jejich rychlost se rovnala rychlosti lenochoda. Pravda, jejich souhru v chůzi již lehce narušoval fakt, že bylo nutno v každé navštívené domácnosti ochutnat domácí produkty v podobě nejrůznějších buchet, koblížků, uzeného, chlebíčků, ale i veškerého zkapalněného ovoce a ořechů.

Nálada byla přátelská, jídlo i pití výborné. Účastníci si užili srandu, dokonce se během cesty střídali ve vodění psa, tlačení kočárku či nošení akordeonu, děti pak s radostí nosily dřevorubcovy sekery, či Gretin transparent. Po celou dobu průvod provázeli muzikanti ze Lhotky, kteří se ho vždy rádi zúčastní.

Příští rok budou chlumečtí dobrovolní hasiči masopust pořádat znovu, můžete se na něj do jejich malebné vísky přijet podívat.

Karolina Kociánová