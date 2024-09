„Tento projekt jsem měl v hlavě skoro deset let, ale neměl jsem nikoho, s kým bych ho mohl zrealizovat. Pak jsem se ale dozvěděl, že moje kamarádka Iva skládá básně. Chvíli jsem ji přemlouval, ale nakonec jsme se do toho pustili. Během roku pak vznikla naše výstava – básně doplněné fotografiemi. Jsem moc rád, že měla tu odvahu a chuť do toho jít,“ popisuje prvopočátky netradičního projektu Milan Šustr.

Roční práce přinesla výsledek. Nelze jednoznačně říct, jestli jsou verše doplňkem fotografií nebo zda je tomu naopak. Verše i fotografie jsou vzájemně sladěné, společně vytváří dokonalý celek. „Někdy vznikly dříve verše a k nim jsme pak hledali vhodnou fotografii. Jindy to bylo přesně naopak. Líbila se nám fotografie a báseň jsem pak skládala jí na míru,“ usmívá se Ivana Petrová, která se netají svou láskou ke knihám a k psanému i mluvenému slovu.

Stejně jako jinde, i v případě této autorské dvojice to při vybírání vhodných obrázků a slov občas malinko drhlo. „Asi ve dvou případech jsme měli různý názor. Vždycky jsme se ale snažili, aby to bylo dokonalé. Nakonec pokaždé správná inspirace přišla,“ přitakává Milan Šustr.

Výstavu už viděli návštěvníci žďárského Čechova domu i obdivovatelé umění ve Velké Bíteši. Nyní si ji mohou užívat zaměstnanci a klienti novoměstské nemocnice. K vidění je ve foyer pavilonu chirurgických oborů. Ve středu 18. září se v tomto prostoru uskuteční navíc i Noc literatury. Od 18. až do 21. hodiny tam bude Lucie Podroužková předčítat návštěvníkům úryvky z knihy Pivo na Loiře z pera Tommyho Barnese.