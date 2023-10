Návštěvníci novoměstské nemocnice zažili opravdu výživný den otevřených dveří. Během akce prošli patologií, dialýzou i centrální sterilizací. Hasiči jim pak předvedli vyprošťování zraněného.

Den otevřených dveří v novoměstské nemocnici. | Foto: Helena Zelená Křížová

„Mně se nejvíc líbilo na patologii. Pan primář byl skvělý. Bylo to úsměvné i poučné. Vysvětlil nám, že rum prý patologové nefasují. Je to jen jeden z mýtů, co se o nich traduje. A pitev že se dělá jen asi šestatřicet ročně. A říkal i to, že co vidíme v amerických seriálech, taky není vždycky pravda,“ popisuje své zážitky ze Dne otevřených dveří Nemocnice Nové Město na Moravě Kamila Koutná. „Přijela jsem z Tišnova, teta nás pozvala. A stálo to za to. Překvapila mě i dialýza a centrální sterilizace. Jsou to místa, kam bychom se jindy nepodívali,“ dodává.

Den otevřených dveří přilákal stovky návštěvníků. Prohlédli si některé provozy, ochutnali perník upečený v nemocniční kuchyni, někteří se zastavili i stánků nabízejících služby a zboží. Děti si mohly vyzkoušet, jak jsou na tom s poskytováním první pomoci. A nakonec si užily i skákací hrad. Třešničkou na dortu pak byla ukázka vyprošťování zraněného z havarovaného vozidla v podání novoměstských hasičů. „Jsem ráda, že lidé přijali pozvání do naší nemocnice. Je skvělé, že program byl zajímavý nejen pro dospělé, ale i pro děti. Jak akce hasičů, tak i hravá výuka první pomoci a za odměnu pak skákací hrad. Je to pro nás milý závazek v příštím roce zase Den otevřených dveří zorganizovat,“ přislíbila ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.