Do národního týmu po úspěšném konkurzu jsem se dostala už potřetí. Mou první sezónu v roce 2020 nám mistrovství světa bohužel zrušili a v roce 2021 se odehrávalo on-line. V této sezóně jsme si ale vše vynahradily. Jako národní tým jsme trénovaly sedm měsíců při společných víkendových soustředěních v Dobřichovicích u Prahy. Během těchto sedmi měsíců jsme také trénovaly v našich domovských týmech a i ve volném čase na naší fyzičce a síle. I přes spoustu komplikací jako byl třeba lednový trénink, kterého se skoro polovina děvčat nemohla účastnit kvůli nemocem a karanténám nebo také přes mnoho zranění, jsme na mistrovství světa odletěly. V sobotu 16. dubna jsme tedy odletěli vstříc naším velkým očekáváním.

Náš Den D nastal 20. dubna. V kategorii Junior all girl advanced jsme předvedly čistou sestavu, tuto kategorii ovládly a staly jsme se tak mistryněmi světa. Na druhém místě se umístily reprezentantky z Mexika a třetí místo obsadil tým z Chile. Kuriózní situace nastala při vyhlašování, kdy moderátor zaměnil druhé místo se třetím, a děvčata si tak musela následně medaile vyměnit. To však nezměnilo ten fakt, že jsme pro Českou republiku získaly historicky první medaili z mistrovství světa v cheerleadingu, a to hned zlatou.

Petra Pátková z České Bělé u Havlíčkova Brodu