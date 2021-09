Ve čtvrtek 9. září 2021 se na náměstí ve Velkém Meziříčí uskutečnila tradiční akce pod názvem Den záchranářů. V nabitém dopoledním programu, kterému přálo krásné slunečné počasí, se divákům ze základních a mateřských škol a široké veřejnosti představily všechny složky Integrovaného záchranného systému - záchranka, policie i hasiči. Nechybělo ani stanoviště dopravní prevence BESIP.

Den záchranářů ve Velkém Meziříčí | Foto: Se souhlasem Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina

Vedení Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, ředitelku Ing. Vladislavu Filovou, zastupoval a reprezentoval náměstek LPP MUDr. Petr Novotný, který hned v úvodu všechny přihlížející pozdravil. Pro letošní ročník si naši záchranáři, ve spolupráci s kolegy z HZS, připravili ukázku simulované dopravní nehody motorkáře. Náš figurant vyrazil nalehko v džínách a tričku. Helmu sice měl, ale ta ho bohužel neochránila před závažným poraněním páteře. "Chtěli jsme divákům a hlavně dětem ukázat, co se může stát, když podcení použití bezpečnostních prvků, jako je kvalitní oblečení a ochrana, například při jízdě na motorce, na kole či koloběžce," říká primář Michal Pačiska. Současně jsme ukázali i spolupráci výjezdových skupin RZP a RV v moderním setkávacím systému lékařských a nelékařských posádek a složek IZS. "Doufáme, že si naši prezentaci diváci nejen užili, ale že se z ní i poučí a my těchto závažných úrazů budeme muset řešit co nejméně," dodává lékař.