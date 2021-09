Program na velkomeziříčském zámku bude do jisté míry unikátní. Členy kvarteta Martina Javorského, Anetu Podrackou Bendovou, Helenu Fialovou a Tomáše Krejčího můžete běžně slyšet jako sólisty operních domů, ve filharmoniích nebo jako instrumentalisty renomovaných ansámblů.Program složený pro toto vystoupení bude pro ně, a věříme že i pro diváky, velmi příjemnou "oddychovkou".

Na nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí v neděli 12.9. v 19 hodin vystoupí uskupení ČeVoK (České vokální kvarteto). V případě špatného počasí se koncert přesouvá do Jupiter Clubu. Jak název napovídá, bude nás čekat večer plný českých písní a zjistíte, že ke čtyřem hlasům “a capella”, tedy bez doprovodu, není žádný nástroj potřeba. Jen příležitostně okoření kvartet svůj zpěv o zvuk trumpety nebo klavíru. Uslyšíte také pár anglických hitů a českých lidových písní v úpravě pro vokální soubor.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.