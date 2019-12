Nové Město na Moravě – Jak je již zvykem, ožil kulturní dům v Novém Městě na Moravě nejen hejnem andělů a čertů, ale především spoustou rozzářených dětí. V neděli 24. listopadu se tu opět odehrál Andělský jarmark v organizaci novoměstského Domu dětí a mládeže (DDM). Stejně jako v loňském roce, i letos se dílničky přesunuly do sálu a přísálí patřilo prodejcům a sladké cukrárně s punčem.

Jako každý rok, i letos se celý jarmark nesl v duchu „handmade“ výroby vánočních ozdob a dekorací. | Foto: Alena Dolníčková

„Přesun do sálu vnímám tak, že se z malé akce pro menší skupinu rodičů a dětí stala najednou akce velká a je otevřená všem. Samozřejmě je celá akce náročnější na organizaci. Je potřeba více dekorací, více pomocníků a stojí to hodně úsilí. Ale spokojené tváře dětí a rodičů vrací veškerou energii, kterou jsme do toho dali,“ uvedla ředitelka DDM Alena Sobotková.