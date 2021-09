Do akce se předem přihlásilo 12 tříčlenných či čtyřčlenných družstev, a to z různých obcí širšího okolí. Šlo vlastně zároveň o maximálně možný počet. Nakonec se však jeden tým jaksi nesestavil a další se odhlásil, takže soutěžících kolektivů dorazilo na "bojiště" deset, což ale nikterak nevadilo. Ostatně, těch zapálených gulášníků a zanícených gulášnic tam byla i tak pořádná síla! Sešlo se i hodně přihlížejících diváků…

Těch jsme napočítali průběžně téměř celkem dvě stovky. Jim - ale i soutěžícím kuchtíkům - po celou dobu hrála reprodukovaná hudba; byl také připraven zábavný program a doplňkové recesistické soutěže; nu a všichni si mohli dopřávat osvěžující občerstvení. Dostatek dřeva pod pekelně kypící a divoce bublající kotlíky zajistila Obec Uhřínov, jež se stala zároveň hlavním pořadatelem, garantem i sponzorem. Na přípravě a organizaci soutěže se podíleli místní činovníci, konkrétně Miloš Kováč a Pavel Uchytil ml.(starosta obce) + další Uhřínovští. S nimi ale také přespolní dobrovolníci - zejména Stanislav Dočkal, který celý tento podnik vymyslel a navrhl, dále Ludvík Šimek, Jiří Bula a Vladimír Pařil, všichni z Velkého Meziříčí.

Počasí všem přítomným přenáramně přálo. Bylo téměř letně teplo, krásně slunečno, a tak točené pivko teklo proudem z pípy a následně i do žíznivých, po konzumaci gulášů pálících hrdel. To, co se v rozpálených kotlících uklohnilo, se potom samozřejmě prodávalo početným divákům, aby si na onom červenohnědém nadělení pošmákla nejen hodnotící komise a samotní aktéři, tedy kuchaříci a kuchtičky, ale také širší veřejnost. Je ale s podivem, jak těžce nesli někteří hlavní favorité to, že nakonec nezvítězili oni, nýbrž někdo jiný.

Ani do dvou dnů své zklamání nevydýchali a nerozchodili; úplná aféra a hysterie! Hodnocení však provedla nestranná pětičlenná komise, která degustovala vzorky pro ni zcela anonymní. Jako šéf této poroty vystupoval kuchař-profesionál, totiž pan Miloš Trutna z Vel.Meziříčí. Ostatní komisaři: Zdeněk Ješina a Jana Ješinová z Uhřínova, Michaela Uchytilová ze Šeborova a Stanislav Dočkal st. z VM.

Vstupné pro diváky činilo pouhých 20 Kč. Akce zaznamenala velký úspěch, nu a tak se lze nadít, že se napřesrok bude opakovat. Snad tedy nashledanou v r.2022!

Konečné pořadí nejlepších kulinářských kolektivů:

1.místo: CZ.SK.Team Mostiště a Kundratice (Dočkal, Dočkalová, Vilím, Vilímová), guláš hovězí, celkem 112 bodů

[šlo o vpravdě česko(-)slovenský tým, jeho členkami totiž byly i dvě sestry původem ze Slovenska]

2.místo: Dubi Uhřínov (Sedmidubský, Sedmidubská, Parkan aj.), guláš daňčí, 110 bodů

3.místo: Kačenka Hrbov a Svařenov (Sláma, Slámová, Klimeš, Klimešová), g. z divočáka, 107 bodů

4. Červení býci Uhřínov (Uchytil st., Kováč ml., Krejčí), hovězí kližka, 106 b.

5. Tým ČČČ Uhřínov (Čermák, Čermák, Čermák), hovězí, 96 b.

6.-7.místo Hrobníci Velké Meziříčí, hovězí líčka, 91 b.

a Gulášníci Petráveč, hovězí s klobásou, 91 b.

8. Divočáci Uhřínov, g.kančí, 81 b.

9. Chemici Dolní Heřmanice, hovězí krk, 76 b.

10. Hlívaři Lavičky, g.houbový, 71 b.

Nejlepší družstva dostala krásné kovové poháry, medaile, barevné diplomy a věcné ceny.

O nejsympatičtější kolektiv:

1.místo Hlívaři Lavičky (Krejčí, Chalupová, Švestka, další Chalupová).

Doplňková soutěž ve "vyžahnutí" tak řečeného škopku / vypití půllitru piva na čas:

1.místo Miloš Kováč ml. (Divočáci Uhřínov) 3:91 [sec.: setiny sec.]

2.místo Dušan Čermák (Tým ČČČ Uhřínov) 5:48

3.místo anonymní zástupce družstva Hrobníků Vel.Meziříčí 5:61

atd.

Moderátoři / konferenciéři a komentátoři: Pavel Uchytil ml. - starosta Obce Uhřínov + Stanislav Dočkal z VM.

Sponzoři a mediální partneři:

▶Obec Uhřínov, rodinná farma Uchytilových Šeborov, Dřevo Měřín, truhlářství Doména Vel.Mez., Ovoce a zelenina Jan Smejkal / Petráveč, Alpa Velké Meziříčí, EVRA Hrbov, AND Motor, MCM Company, LeMi Trans Stránecká Zhoř - Lenka Mičková, Vladimír Pařil VM.

▶Týdeník Medřičské listy, měsíčník Velkomeziříčsko, internetové NovinyVM / ObchodyVM; Žďárský Deník a Třebíčský Deník.

VLADIMÍR PAŘIL