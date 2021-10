Zde je však program oproti onomu "kotlíkovému" Uhřínovu přece jen naplánován poněkud jinak. Nebude se tu vařit veřejně - což by kvůli kapacitě lokálu ostatně ani jaksi nešlo -, nýbrž svá kulinářská tajemství si každý účastník ponechá doma, nu a do hospody přinese již hotovou dávku; ta se zde pouze ohřeje. Jednotlivé vzorky pak bude posuzovat pětičlenná komise vedená kuchařským odborníkem z Kladna. Po vyhodnocení a po ukončení oficiální části si onu červenohnědou pochoutku "ala Hungaria" mohou dopřát také přítomní hosté. Ti se předem nahlásí u provozovatelky pivnice Lenky Markové a současně zaplatí vstupné 80 korun. V této ceně ovšem bude zahrnuta - tedy předplacena - jedna porce některé z oněch nejúspěšnějších goulage mňamek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.