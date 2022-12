O balíčky pro klienty se již několik desítek let stará velký pomocník svatého Mikuláše a náš sponzor, pan Ing. Oldřich Svoboda, který s manželkou nachystá balíčky pro klienty a ještě přiveze plné auto drogistických potřeb. Za to mu patří velké díky. Většinou stojí v pozadí toho krásného, co pro nás dělá, proto jsme se rozhodli ho maličko vyzpovídat.