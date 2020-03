Nad sálem visí houpačka a prostorem se pohybuje několik dobově oblečených osob, které vítají další přicházející úsměvem od ucha k uchu. Večer začíná zlehka a všude panuje přátelská atmosféra. Později už je nás tu celá kupa a všichni se můžeme začínat pohupovat do rytmu swingu.

Začíná totiž taneční workshop, a to pod vedením manželů Fojtů. Většina z nás si osvojuje základní kroky a v osm hodin můžeme začít.

Na scénu přichází brněnská kapela Django Jet a sálem zní opravdový swing a francouzský gypsy jazz. Tančí všichni, velcí i malí. A že tu těch malých je! Spousta dětí, oblečených, jak jinak než stylově, pobíhá všude kolem a skvěle se baví. Někteří jezdí na dětských motorkách, jiní tančí, další si malují nebo se houpají na konících v místním dětském „houpokoutku“.

Malí pánové pomáhají prodávat placky s logem akce i Školy Spolu. Protože kolem té se to tu dnes celé točí. V malém infopointu Spolku Jinak jste se mohli dozvědět více o nově vznikající soukromé základní škole Škola Spolu, a také o rostoucím Mraveništi, jehož významnou součástí bude dětský lesní klub. Ovšem informací již bylo dost, jdeme se občerstvit. A bylo čím.

Pod štědrou hojností se prohýbal celý stůl. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co napekli a navařili dobroty do naší swingové kavárny. Tácky sice chyběly, ale na chuti to rozhodně neubralo. Při dobré kávě a dortíku jsme si mohli také poslechnout novoměstský dámský vokální kvartet ZEVL a Marka Peňáze.

Za tento skvělý zážitek jim patří veliký potlesk. A ten vlastně patří vám všem, kteří jste přišli a užili si spolu s námi skvělý a příjemný večer. Tak příští rok ve stejný čas na stejném místě – na tančenou!

Jaroslava Šmídková