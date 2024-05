Už čtvrtého června se opět po roce pro veřejnost otevřou pomyslné brány tradičního Evropského festivalu filozofie. Tento festival, který se koná ve Velkém Meziříčí každoročně, letos oslaví již osmnáctý ročník.

Meziříčská synagoga je jedním z center festivalového dění. | Foto: Město Velké Meziříčí

Letošní ročník festivalu nese ústřední téma „PŘIROZENÉ vs. UMĚLÉ“, které se promítne do všech přednáškových bloků. Ve světě, který se neustále vyvíjí a kde technologický rozvoj nabírá na rychlosti, se stále častěji setkáváme s diskuzí na téma přirozeného a umělého. Tato debata není nová, ale její důležitost a relevanci v současné době nelze popřít. Přirozené a umělé jsou dva koncepty, které se zdají být na opačných stranách spektra, přičemž každý má své výhody a nevýhody, své zastánce a odpůrce.

Diskuze mezi vystupujícími se zaměří nejen na otázky efektivity nebo inovace, ale také na hlubší otázky etiky, udržitelnosti, zdraví, architektury nebo identity. Co je lepší pro naši planetu? Jak mohou tyto dva světy koexistovat a vzájemně se obohacovat, místo aby se vylučovaly? Může umělé někdy plně nahradit přirozené, a mělo by to vůbec být naším cílem?

„Letošní festivalové bloky nabídnou návštěvníkům přednášky a debaty například o transformativním potenciálu umělé inteligence, jejích výzvách, praktických ukázkách AI, ale i o tom, jakým způsobem ovlivní budoucnost práce. Nebude chybět zamyšlení nad přirozeným a umělým v architektuře nebo nad starými a novými náboženstvími. Jak je naším zvykem, složitá společenská témata přináší špičky ve svých oborech. Naše dlouholeté festivalové snažení se totiž snaží vrátit filozofickou debatu mimo akademickou půdu do veřejného prostoru přístupnou co nejširšímu spektru diváků,“ přiblížil program ředitel festivalu Milan Dufek.

Během festivalových dní budou mít návštěvníci ve Velkém Meziříčí možnost setkat se například s českým vědcem a zakladatelem a vědeckým ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Vladimírem Maříkem, ředitelkou pro oblast školství pro region střední Evropy Lenkou Axlerovou, firemním sociologem Vojtěchem Bednářem nebo vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR Davidem Černým. Se svými příspěvky vystoupí celkem čtyřiadvacet přednášejících.

Festival každoročně nabízí také doprovodný program v podobě koncertů, výstav, talk show a tvůrčích dílen pro děti. Ani letošní rok nebude výjimkou.

Evropský festival filozofie probíhá každé léto ve Velkém Meziříčí již od roku 2007. Během uplynulých sedmnácti ročníků přivedl do města nejen špičky z akademické, politické i společenské sféry, ale také desetitisíce návštěvníků. Živá debata s publikem je pro velkomeziříčský festival typická, a právě díky ní je tato akce v akademickém prostředí mimořádně oblíbená.

Festival organizuje velkomeziříčské kulturní centrum Jupiter club, s. r. o., odbornými garanty jsou Filosofický ústav Akademie věd České republiky a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Partnery jsou Město Velké Meziříčí, Kraj Vysočina, Akademie věd České republiky, Centrum pro teoretická studia při UK Praha a AV ČR, NF IOCB Tech a řada dalších institucí. Program a témata festivalu určuje programový výbor, složený z představitelů jmenovaných akademických organizací.

Martina Strnadová