Chtěla bych pochválit děti za to, jak úžasně spolupracovaly a jak moc se na Tři krále těšily. Původně jsem chtěla do skupinky jen tři děti, ale nahlásilo se mi jich šest. Bylo mi líto z nich vybírat, a tak jsem narychlo ještě došila košile pro další tři děti a doobjednala pláště. Moc mě potěšilo, že nás občané Kadolce chválili a dokonce nám bylo řečeno, že to jsou nejkrásnější králové, kteří u nás v obci chodili. Dětem se Tříkrálová sbírka moc líbila a bavila je, ten den se mě hned ptaly, jestli můžou jít i příští rok. Občané Kadolce byli štědří, každý, komu děti zazpívaly, přispěl do kasičky. Lidé mysleli i na koledníky a dali jim dobrůtky na cestu.