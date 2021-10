Tak máme za sebou charitativní motokrosové závody, které se konaly 18. září u nás v Herálci. Počasí mohlo být trošku lepší ale naštěstí se nám vyhnul déšť.

Motorsport Herálec – Motokros | Foto: Se souhlasem Motorsportu Herálec

Povrch na trati byl super. Závodů se zúčastnilo 54 jezdců. Během dne se ukázalo na trati okolo 300 diváku, což udělalo neskutečnou atmosféru. Tento rok jsme vybrali neskutečných čtyřicet tisíc korun pro Nikol Hrdinovou a Nikol Šiborou, dívky peníze potřebují na rehabilitace a lázeňské pobyty. A to i díky vám fanouškům, jelikož se prodala všechna tombola. Chtěl bych poděkovat lidem ze Svratoucha a Obci Svratouch, bez kterých by se tento rok závody vůbec se neuskutečnily. Všichni udělali spousty práce. Děkuji všem praporkářům a klukům, co seděli celý den v dodávce a zapisovali. Pak taky dále SDH Herálec protože Hasiči nám pomáhají taky každý rok.