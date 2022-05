Už zase klape. Mlejnek na dvorku Horáckého muzea probudily ze spánku víly

Víly z tanečního oboru Základní umělecké školy Jana Štursy v Novém Městě na Moravě minulý týden probudily ze zimního spánku Mlejnek z Víru a Strašidelné podzemí tancem na dvorku novoměstského Horáckého muzea. Poté, co zatančily, nalily džbán vody do náhonu mlejnku a dřevěné postavičky se mohly pustit do práce.

Mlejnek s množstvím pohyblivých postaviček, původem z Víru, zdobí dvorek Horáckého muzea. | Foto: Miloš Neuman