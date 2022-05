Vášnivé houbaře i milovníky výletů jistě potěší zpráva, že už zase rostou. A co? Přece dřevěné houby v Kněževsi. Najdete je rozeseté po celé vesnici, ale třeba i ve Hřibovém háji. Děti zase jistě potěší hřiště, kterému vévodí několikametrový hřib jakožto lezecká stěna. Využijte pěkného počasí a vydejte se do Kněževsi na výlet třeba hned v sobotu před tím, než se půjdete večer ohřát k některému z čarodějnických ohňů. A nebo můžete v neděli spolu s houbami hledat i rozkvetlý strom pro májový polibek. Za fotky děkujeme Petře Blahové.

Dřevěné houby se na zimu uklízí, už ale zase dělají radost místním i přespolním. | Foto: Petra Blahová

Kněževes najdete kousek od Ostrova nad Oslavou. Rozcestník vám pak na návsi v Kněževsi poradí, kterým směrem se do Hřibového háje vydat. Ale houby můžete „sbírat“, třebaže spíše jen očima a objektivem, klidně hned u hlavní silnice. Na zimu se pravidelně schovávají do vnitřních prostor, aby je sníh a mráz nepoškodily. Ale teď už jsou zase připravené potěšit kolemjdoucí. Tak co, najdete je všechny?