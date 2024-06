„A dáme si kvízovou otázku. Víte, co je uroskopie?“ zeptala se ve svém úvodním vystoupení přítomných vrchní sestra urologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě Dagmar Chvátalová.

Urologické dny Vysočiny se konaly již po třiadvacáté. V Balónovém hotelu v Radešíně se sešli lékaři i sestry. | Foto: Helena Zelená Křížová

Otázka týkající se zastaralé metody diagnostiky chorob z moči ovšem účastníky setkání nezaskočila. „Vyšetření moči,“ ozvalo se záhy z řad posluchačů, v tomto případě spíš posluchaček, neboť tato otázka byla vznesena v sále sesterské sekce Urologických dnů Vysočiny v Balónovém hotelu v Radešíně. Zdravotní sestřičky pracující na urologických odděleních nejrůznějších nemocnic se přišly společně poučit i pobavit.

Setkání se týkalo také lékařského personálu urologických oddělení. Lékařská sekce se „zabydlela“ hned v sousedním přednáškovém sále.

„Je to už pětadvacet let, co se takhle scházíme. Je to úžasné, za tu dobu dorostla jedna generace, je to čtvrtina století. Naše oddělení před pětadvaceti lety iniciovalo první Urologické dny Vysočiny a „rozjelo“ štafetu sympozií a kongresů. Přerušily nás jen dva covidové roky,“ sdělil na začátku přítomným lékařům primář urologického oddělení pořádající novoměstské nemocnice Jaroslav Tůma.

„Doufám, že v těchto setkáních budeme pokračovat. A mám velkou radost, že štafetu příště předáme Havlíčkovu Brodu,“ pokračoval.

Na přetřes přišla řada pro odborníky velmi zajímavých témat. Přednášející z nemocnic z Třebíče, Nového Města na Moravě, Jihlavy, Znojma, Pelhřimova, Brna a z dalších míst si navzájem vyměňovali zkušenosti a vlastní postřehy z ambulancí, operačních sálů i lůžkových oddělení.

Stejně tak si mezi sebou vyměňovaly zkušenosti zdravotní a sálové sestry. Na řadu přišla i historie a s ní původní nástroje a pomůcky. Nezapomínalo se ale ani na současnost, medicína se stále vyvíjí a lékaři a sestry s ní musí držet krok. A právě v tom jim sympozia a kongresy pomáhají. Novoměstská nemocnice už letos iniciovala setkání radiologů a chirurgů. Teď přišli s podobnou aktivitou i urologové.

Helena Zelená Křížová