Neúnavný výletník, fotograf a náš dopisovatel Zdeněk Gajdůšek se před časem znovu vydal na výlet do Prahy. Podělil se s námi o atmosféru ulic a prostranství, když jsme ještě všichni chodili s rouškami. Máte také zajímavé zážitky z výletů a vycházek? Podělte se s námi a pošlete nám svoje příspěvky prostřednictvím formuláře na webu našeho Deníku.

Vycházka jarní Prahou. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Tak jsem zase vyrazil na výlet. Byl konec dubna a podle mně do té doby zatím nejhezčí den v roce. Ve vlaku byl klid, ulice hlavního města prázdné, před prodejnami dezinfekce. Když jsem procházel kolem hotelu Ambassador na Václaváku, vzpomínal jsem jak jsem tam kdysi ráno potkal kamaráda, on klopýtal z baru, já spěchal do práce. Šel jsem dál, ulice byly pořád prázdné, jen na Ovocném trhu jsem potkal celkem sympatickou dvojici bezdomovců. Prázdno bylo dokonce i ve venkovním televizním studiu na Mariánském náměstí, měli zjevně zrovna přestávku. Zašel jsem i na Letnou, obdivoval krásné výhledy, vzpomínal na pomník krvavého Stalina a v krásném počasí se díval na prázdné lavičky a zahrádky zatím zavřených restaurací.