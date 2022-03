Nabídky práce a ubytování je možné zasílat na e-mailovou adresu ukrajina@nmnm.cz. Novoměstští zřídili také sdílenou tabulku, do níž je možné vepisovat nabídky práce a ubytování, ovšem ryze místního charakteru. Najdete ji zde.

V Bystřici nad Pernštejnem se bude konat materiální sbírka na pomoc Ukrajině ve středu 2. března od 16 do 18 hodin a v sobotu 5 března do 10 hodin před hasičkou zbrojnicí. Poptávka je především po zdravotnickém materiálu, dekách, spacích pytlích, balené vodě a nabitých powerbankách.

Kambala, dobrovolnické centrum Oblastní charity Žďár nad Sázavou shromažďuje dobrovolníky, kteří by byli ochotní tlumočit z ukrajinštiny, angličtiny, polštiny, němčiny a ruštiny. Charita tak připravuje půdu pro příchod válkou zasažených obyvatel z Ukrajiny, aby jim bylo posléze možné zajistit komunikaci s úřady, školami, i dalšími institucemi. Své údaje je možné nahrát prostřednictvím kontaktního formuláře zde, případně zanechat SMS zprávu na telefonním čísle 605 597 204. Pracovníci charity se v případě potřeby ozvou.

Nabídky ubytování je možné zasílat na e-mailovou adresu ukrajina@zdarns.cz.

Ve Žďáře se organizuje také materiálná sbírka. Denně od středy 2. března až do odvolání bude možné v čase od 13 do 17 hodin přinášet věci, a to na adresu Studentská 5 (kotelna Satt Libušín). Sbírají se stany, spacáky, karimatky, deky a polštáře, ručníky, pánské oblečení a obuv, rukavice zimná i pracovní, nářadí (krumpáče, lopaty), braterie a svítilny, nabité powerbanky, trvanlivé potraviny (konzervy, instatní polévky, přesnídávky, dětské příkrmy, kojenecká výživa, pozor, ne ve skle), dezinfekce, základní léky, obvazy, náplasti, škrtidla a izortermické folie, hygienické potřeby (včetně plen), zdravotní pomůcky (berle, lehátka) a zdravoní materiál do setů pro nemocnice.

Materiální sbírku organizují také v Polničce. Do domu čp. 234 mohou lidé od 1. do 4. března vždy od 7 do 20 hodin, o víkendu pak po telefonické domluvě, přinášet trvanlivé potraviny, léky pro dospělé i děti, hygienické potřeby, karimatky, stany, spacáky, deky, polštáře, ručníky, nářadí (krumpáče, lopaty), baterie a svítilny, nabité powerbanky, zdravotní pomůcky, pánské oblečení a obuv a rukavice zimní i pracovní pro děti i dospělé. Další informace lze získat na telefonním čísle 739 423 433 u Veroniky Sáblíkové.

Sběrné místo materiální sbírky v Dolních Heřmanicích je v domě číslo 137 (žlutá bytovka, prostřední vchod), přinášet sem můžete do čtvrtka 3. března elektrické generátory a palivo, matrace a spacáky, karimatky, stany, přikrývky, zdravotnický materiál, hygienické potřeby, potřeby pro děti (pleny, výživa apod.). Svírku v obci koordinuje Kristýna Havránek Staňková, kontaktovat ji je možné na telefonním čísle 776 035 815.

Ve Štěpánově nad Svratkou mohou lidé donášet dary nejlépe v nadepsaných krabicích s kompletním obsahem ve středu 2. března od 7 do 15 hodin do místní školy. Pořadatelé prosí pouze o spací pytle, karimatky, teplé deky, pláštěnky, hygienické potřeby pro ženy a děti, dezinfekci, vlhčené ubrousky, dětské plenky a umělou kojeneckou výživu, baterie, baterky, power-banky pouze nabité, různé druhy obvazů a fixační elastické bandáže, pouze však v originálním balení, obvazy na popáleniny, hydrogelové, dlahy a ortézy, balenou pitnou vodu, trvanlivé konzervy.

Zapojili sé též dobrovolní hasiči v Rokytně. Ti budou vybírat potřebné věci ve čtvrtek 3. března od 18 do 19 hodin. Donést je možné trvanlivé potraviny (masové a další konzervy, balenou vodu, instantní pokrmy apod.), léky a zdravotnické potřeby (například proti bolesti, na horečku, průjem, potřeby první pomoci), powerbanky, lepicí pásky, spacáky, deky, karimatky, hygienické potřeby, baterie a svítilny, svíčky a zapalovače i oblečení pro muže, a to především boty od velikosti 44, termoprádlo, termoponožky, teplé oblečení, chrániče na kolena a rukavice.

Od středy 2. března do pátku 4. března, vždy od 16 do 18 hodin, je možné nosit potřebné věci také na obecní úřad v Pavlínově. Potřeba jsou deky, spacáky, karimatky, ručníky, kartáčky, powerbanky, baterie, svítilny, kojenecká výživa a plenky, trvanlivé potraviny, roušky a spodní prádlo. Důležité jsou zdravotnické potřeby (léky proti bolesti, teplotě a průjmu, škrtidla, obvazy, izotermické folie, stříkačky s jehlami, hermostatické granule a turnikety CAT7. Urgentní jsou také vojenské přilby, neprůstřelné modulární vesty, taktické brýle a rukavice, vysílačky, termovize, dieslové nebo benzionové generátory. Pro případ domluvy jiného termínu je možné ozvat se na čísle 773 095 013.

Pomáhat se bude hudbou i pohybem

Rozhodli se přispět i v Active clubu, centru pohybových aktivit ve Žďáře nad Sázavou. Sportovci podpoří potřebné návštěvou centra od úterý 1. do neděle 6. března. „Připojujeme se k síti fitness center 3DFA a 3D Fitness Gym a rozhodli jsme se věnovat polovinu týdenního vstupného z veškerého cvičení Active clubu na účet Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, a to v minimální částce deset tisíc korun,“ stojí v pozvánce.

Pohybem pro Ukrajinu je možné pomáhat také ve žďárském domě kultury, v sobotu 5. března od 9 do 13 hodin zde bude možné cvičit, posilovat, tančit nebo se jen tak zastavit a podpořit dobrou věc. Zacvičit si může přijít každý, veškeré vybrané příspěvky poputují na potřeby lidí zasažených válkou na Ukrajině.

The Blues Brothers Bar ve Velkém Meziříčí pořádá v pátek 4. března od 19 hodin dvojkoncert na podporu Ukrajiny. Vystoupí Petr Simandel a HangOver, vstupné činí 100 korun, celý výtěžek poputuje na pomoc zemi zasažené válkou.

