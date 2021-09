Po celý týden jsou v jednotlivých klubech připraveny akce pro děti a mládež a současně je jeden den věnován veřejnosti. Zájemci tak mohou navštívit prostory klubů, zeptat se na to, co je zajímá a podiskutovat s našimi kolegy na témata, týkajících se problematiky současného života mladých lidí.

Letošní již 15. ročník se koná od pondělí 20. do pátku 24. září 2021.

Příští týden se naše nízkoprahové kluby zapojují do celorepublikové akce s názvem Týden pro nízkoprahových klubů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.