V pivnici Na Lipnici, která se nachází na ulici Sokolovská ve Velkém Meziříčí, se v sobotu 11.září uskutečnil v pořadí už osmý ročník soutěže v karetní hře "prší". Tato jednoduchá hra je dnes mezinárodně známa pod názvem "mau-mau", avšak vznikla pravděpodobně již ve třicátých letech 20. století v Německu.

Karetní turnaj ve Velkém meziříčí | Foto: Vladimír Pařil

Předem přihlášení zájemci se na Lipnici utkávali již dopoledne, konkrétně asi od půl jedenácté, a to až do značně pokročilého odpoledne. Celkem se do 1. kola zapojilo 28 osob; mezi nimi se objevilo i pět žen. Šlo převážně o místní občany, z přespolních přijeli pouze tři. Ti všichni usedli k sedmi stolům. Podmínkou byl věk 18 a více let.