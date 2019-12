Žďársko - V letošním roce slaví celorepubliková Tříkrálová sbírka své dvacáté výročí. Pojďme společně sfouknout dvacet svíček a lehce zavzpomínat na předešlé roky a nahlédnout do budoucna.

První Tříkrálová sbírka proběhla v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou až rok poté, co do ulic vyrazili první koledníci z Olomouckého kraje. V roce 2001 byly při sbírce použity 4 kasičky a výtěžek činil 12 471 Kč. O rok později se výtěžek vyšplhal na krásných 681 000 Kč a v roce 2019 do 533 kasiček koledníci vykoledovali neuvěřitelných 3 576 429 Kč. V čele tří králů se vystřídalo během dvaceti let několik koordinátorů, kteří sbírce dávali hodně ze svých pracovních sil. Během jejich působení se sbírka posunula dopředu. Koordinátoři se snažili získat finanční prostředky prioritně na zajištění činnosti Oblastní charity Žďár nad Sázavou a mezinárodní pomoci. Nedílnou součástí jejich práce byla také podpora tradice, která se odráží v činnostech spojených s koledováním. Postupem let nechali našít tři krásná zvířata z betléma, která putují během sbírky po vesnicích, v charitním zařízení Klub v 9 pak královské obleky, které zapůjčovali nejen studentům ve městech při koledování, snažili se informovat veřejnost o smyslu a kořenech sbírky aj. A v posledních letech hledali cesty, jak koledníkům poděkovat, a to za pomoci doprovodných akcí.