/FOTO, VIDEO/ Oblastní charita Žďár nad Sázavou poskytuje sociální, zdravotní a humanitární služby lidem už 30 let. Výročí založení organizace oslavili současní i bývalí zaměstnanci v areálu Zámku Žďár nad Sázavou. Slavit přišli také donátoři, dobrovolníci a podporovatelé Charity. Kapela Heblo dokonce žďárské Charitě složila píseň. Podívejte se.

Oslava třiceti let Oblastní charity Žďár nad Sázavou. První nádvoří. | Foto: Jiří Marek

O téměř 10 tisíc klientů a uživatelů na území okresu Žďár nad Sázavou pečuje v osmnácti službách Charity 133 pracovníků na hlavní pracovní poměr a 100 na dohodu. Do dobrovolnické služby je každoročně zapojeno 2 600 dobrovolníků.

„Za třicet let jsme vytvořili vysoce profesionální síť pomoci ve stabilní organizaci, která stojí na křesťanských hodnotách. Žďárská Charita se stala respektovaným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb,“ řekla ředitelka Jana Zelená, která Oblastní charitu Žďár nad Sázavou vede posledních dvacet let. První dekádu stál v čele žďárské Charity Ladislav Bárta. Jana Zelená při příležitosti třicátých narozenin poděkovala všem, kteří se na pomoci lidem v nouzi v uplynulých letech podíleli. „Jsou jimi moji kolegové, naši donátoři, dobrovolníci, podporovatelé, ale třeba i ti, kteří na nás myslí svými modlitbami. Díky vám všem,“ řekla. Jana Zelená dále připomněla, že charitní dílo vždy stálo na konkrétních pracovnících a jejich odhodlání naplnit poslání při každodenní náročné práci. „Přeji si, aby tu Charita byla i za dalších třicet let a uměla pomáhat tam, kde bude třeba,“ vyslovila přání ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Píseň od kapely Heblo:

Oslava v Zámku Žďár nad Sázavou Třicáté narozeniny oslavila Oblastní charita Žďár nad Sázavou v Zámku Žďár nad Sázavou v pátek 26. května 2023. V odpoledním programu vystoupili na Prvním nádvoří zámku dechová hudba Zelenohorští muzikanti a soulová kapela Lucky B. Techniku představili zámečtí hasiči a policisté, pro děti byla připravena celá řada zábavných aktivit. V Zámecké otevřené obrazárně se uskutečnila vernisáž výstavy fotografií Richarda Boudy Charita v obrazech. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše byla sloužena mše svatá, slavnostní přípitek zaměstnanců Charity hostil Rajský dvoře. Návštěvníci oslavy měli také příležitost zúčastnit se komentované prohlídky areálu zámku. V programu páteční oslavy byly i večerní koncerty v Pivovarském dvoře, na kterých vystoupil zpěvák Michal Hrůza s kapelou, pražský disco-Balkán band Circus Brothers a funk folková formace Heblo z Ostravy.

