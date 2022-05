Nový kabátek dostala Místní lidová knihovna ve Sněžném. Sídlí v nově zrekonstruovaných prostorech bývalého měšťanského domu z devatenáctého století. Podívejte se do fotogalerie, jaké pěkné prostředí nabízí. Děkujeme za fotografie.

Nový kabát knihovně ve Sněžném opravdu sluší. | Foto: se souhlasem městyse Sněžné

Čtenáři se mohou ve Sněžném vydat do knihovny dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu vždy od devíti do půl dvanácté dopoledne a od dvanácti hodin do půl čtvrté. Na výběr mají z přibližně dvou tisíc svazků knih, z nich je část pravidelně obměňovaná z výměnného fondu Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Na své si přijdou čtenáři věch věkových kategorií, milovníci beletrie i literatury naučné. Půjčovat je možné deset knih na měsíc, registrace je pro všechny čtenáře zdarma.