Tip na výlet: Zajeďte s dětmi na interaktivní výstavu do Poličky

Pokud budete mít s dětmi o prodlouženém víkendu cestu kolem Poličky, určitě si tady udělejte zastávku a nebo si sem rovnou naplánujte celodenní výlet. Až do konce prázdnin tady totiž v městském muzeu probíhá interaktivní výstava k výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky - Žižka před branami.

Polička - Hrátnice na radnici s Žižkou před branami | Foto: Se svolením webu www.malivyletnici.cz