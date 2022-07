Tip na výlet: Poznejte ráj milovníků veteránů v Bystřici nad Pernštejnem

Motocykly, jízdní kola, staré hračky a autíčka všech velikostí a hlavně historická vozidla. To všechno čeká na návštěvníky v Depozit muzeu Veterán Tatra klubu v Bystřici nad Pernštejnem. Nabízí se jako ideální cíl výletů na toulkách Vysočinou. Podívejte se do fotogalerie na ochutnávku, co všechno muzeum nabízí.

Nejen deštivé dny prázdnin jsou ideální příležitostí k návštěvě vnitřních expozicí. Třeba právě muzea veteránů v Bystřici nad Pernštejnem. | Foto: František Prosecký