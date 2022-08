L. Šindelářová, Penzion Chalupa Pohádka, Jimramovské Pavlovice

Zábaviště pro Sviště

Výstava na radnici v Poličce je určená především pro děti do 11 let, zabaví ale i starší členy rodiny. Otevřená je do 31. srpna, vždy od úterý do neděle v čase 9-12 a 12-16 hodin. Vstupenky jsou časově omezené na dvě hodiny, děti do tří let mají vstup zdarma, do šesti let stojí vstupné 30 Kč, starší děti, studenti, senioři zaplatí 50 Kč a dospělí 100 Kč za osobu.