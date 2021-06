Dnešní typ na vyjížďku zvládnete třeba i ve všední den po práci a nebo v sobotu odpoledne. Najedete necelých 20 kilometrů a potkáte "pár stoupáků", ale bez kopců by byla na kole nuda. Každý kopec Vás odmění dobrým pocitem z výkonu a krásným výhledem do okolí.

Začínáme ve Velkém Meziříčí na Fajtově kopci, cyklostezkou dojedeme do Mostišť. Pak vystoupáme do Nových Dvorů, pokračujeme do Martěnic. Opřeme se do pedálů a z dálky zamáváme rozhledně na Fajtově kopci po pravé straně a Ambrožnému vrchu po levé straně. Je tu úžasný výhled. Cestička mezi poli nás dovede do Lhotky. Další malebnou vesničkou jsou Kúsky, dále Dolní Radslavice. A tady se napojíme na Karlov, aby jsme ukončili okruh zpět do Velkého Meziříčí.

S návratem domů počítejte za 2-3 hodiny. Rychlost jízdy je závislá na tom, jak aktivně se budete kochat krajinou.

Mapa výletu