/FOTO/ Svratka a její okolí je již dlouhá léta zdrojem inspirace pro malíře-krajináře. Tito umělci svými obrazy proslavili tamní krajinu a zachytili krásy této oblasti. Nyní máte možnost se vydat na Malířskou stezku, abyste mohli sami prožít pohledy, které malíři zachytili ve svých dílech, a porovnat je s realitou dnešních dnů.

Malířská stezka. | Foto: poskytla Koruna Vysočiny

Trasa vás zavede na cestu dlouhou deset kilometrů, kterou zvládnete za přibližně tři hodiny. Vaše dobrodružství začne v parku u sokolovny v ulici U Zbrojnice před muzeem. Trasa samotná je náročnější kvůli většímu převýšení, které budete překonávat. Budete kráčet nejen po asfaltových ulicích města, ale také po prašných cestách a travnatých pěšinách kolem řeky Svratky.

Váš výšlap začne v ulici U Zbrojnice před muzeem, kde naleznete úvodní panel Malířské stezky. Odtud se vydáte parkem směrem k sokolovně, kde na vás čeká zastavení věnované malíři Jindřichu Bubeníčkovi. U křížení ulice Pionýrské a Žižkovy objevíte třetí informační ceduli o Jindřichovi Hlavínovi. Čtvrté zastavení s informacemi o Janu Odvárkovi a jeho díle najdete u hřbitova. Po dalších sto metrech v ulici Kostelní u zvonice je další informační cedule, kde se dozvíte více o Rudolfovi Hanychovi.

Odtud budete pokračovat souběžně s naučnou stezkou Svratka, její historie a příroda, až dorazíte na náměstí Národního povstání, tam bude cedule věnovaná Josefovi Fialovi. Nyní se vrátíte po náměstí zpět k ulici Kostelní, ale hned odbočíte vlevo a vystoupáte prudkým kopcem do ulice Nad Školou, kde najdete tabuli s povídáním o Fedorovi Antonínovi Kracíkovi.

Po prudkém sestupu kolem řadových domů se vydejte k ulici Partyzánská, kde na vás čeká další zastavení a Marta Kovaříková. Budete pokračovat až ke stadionu do ulice Na Náhoně, kde má svoje místo cedule věnovaná Františkovi Emlerovi. Po ulici budete pokračovat až k odbočce na ulici Hlavní s desátým zastavením se vzpomínkou na Karla Balíčka.

Naučná stezka vás nyní zavede do Moravské Svratky, kde na křižovatce několika ulic najdete další zastavení a informace o Bohuslavovi Kubíkovi. Před vámi je další úsek trasy. Více než kilometr a půl dlouhá procházka lesem a loukami až k Hůrám, kde vás bude čekat další zastavení věnované Ludvíkovi Příhodovi. Další úsek trasy má délku tři a půl kilometru a povede vás po cestě a travnaté stezce na okraj lesa a kolem něj až na Zadní Hůru a zase zpátky do města. Uprostřed ulice Pláňava je další zastavení, jehož hlavním bodem je František Sadovský.

Vaše cesta bude pokračovat do místní části Česká Cikánka. Tam vystoupáte do kopce k hotelu Svratka a dále do ulice Na Vyhlídce a informace o práci Oty Bubeníčka. U horní části golfového hřiště u červeně značené trasy vedoucí ke Karlštejnu najdete další infopanel, tentokrát o Josefovi Jamborovi.

Cestou vedoucí přes golfové hřiště se budete vracet zpět do Svratky. Přejdete kolem bývalého lomu a dojdete ke kříži nad ulicí Čs. armády, kde je zastavení věnované Františkovi Kavánovi. Od kříže se vydáte podél staré úvozové cesty do nových ulic Slunný vrch a Chocholáčova. Poslední zastavení informuje o Františkovi Cínovi Jelínkovi. Tam Malířská stezka končí.

Můžete pak pokračovat z kopce dolů směrem do centra Svratky, které je vzdálené pouhých pět set metrů. Tato úžasná cesta vám umožní prožít krásy Svratky tak, jak je viděli jejich malíři, a porovnat je s tím, co vidíme dnes.

David Štěpánek, Koruna Vysočiny