Máme tu tip na výlet pro všechny, kteří chtějí objevit historii města Svratka, poznat typická místní řemesla a prozkoumat jeho přírodní krásy. Je to nová naučná stezka, která měří tři a půl kilometru a procházka po ní zabere asi hodinu.

Naučná stezka ve Svratce. | Foto: David Štěpánek

Výchozí bod zeleně značené trasy je náměstí 9. května. Od náměstí pokračujte po Palackého ulici a za mostem zahněte vlevo do ulice Na Nábřeží. Následujte tuto ulici a na jejím konci zahněte vlevo na Žižkovu ulici. Pokračujte až na její konec a tam zahněte vpravo do Komenského ulice. Na první křižovatce zahněte vlevo směrem ke zvonici. Od ní pokračujte dolů po Kostelní ulici směrem k náměstí Národního povstání.

Z náměstí pokračujte po Partyzánské ulici směrem k areálu školy, poté zahněte vlevo do Družstevní ulice a pokračujte po ní doprava ke stadionu. U stadionu zahněte vlevo do ulice Na Náhoně. V polovině ulice Na Náhoně zahněte vpravo k řece Svratce do Hlavní ulice a pokračujte přes most s názvem "Suez" kolem sošky Malého Bobše směrem k Moravské Svratce. Na křižovatce několika ulic zahněte vlevo do Plevovy ulice, a poté znovu vlevo do ulice Na Úvoze, čímž se dostanete zpět k řece Svratce. Přejděte po lávce a pokračujte po stezce pro pěší. Následně přejděte přes mostek nad potokem Řivnáč a projděte parkem u sokolovny směrem k budově muzea.

Od muzea pokračujte směrem k řece ulicí U Zbrojnice. U plynové stanice zahněte na stezku vedoucí k řece Svratce. Na lávku, kterou uvidíte, nechoďte, místo toho zahněte vlevo podél řeky a poté znovu vlevo do obnovené nivy řeky Svratky. Projděte nivou Svratky po stezkách a dřevěném chodníku. Na konci nivy prudce zahněte vlevo a kolem pumptrackové dráhy se dostanete do Libušiny ulice. V tomto úseku berte ohled na terénní podmínky, které se mohou po dešti zhoršit.

Od zastavení číslo deset ve vstupu na ulici Libušina zahněte vlevo směrem do centra Svratky. Po zhruba dvě stě metrech zahněte vpravo do Poděbradovy ulice. Vystoupejte celou touto ulicí a pokračujte vlevo na naučnou stezku na ulici Čs. armády. Sestoupejte dolů kolem bývalého hotelu Mánes až k poslednímu zastavení. Odtud je to již jen sto metrů do centra města na náměstí 9. května, kde okružní naučná stezka začíná.

David Štěpánek, Koruna Vysočiny