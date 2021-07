Objížďka po cestě málokoho potěší, ale naši čtenářku Miroslavu Jakubčíkovou cesta do Břeclavi právě kvůli objížďce zavedla do Rakvic. Tam právě končily svatojanské hody a milovnice krojů a tradic se zkrátka musela zastavit a podívat. Děkujeme za pěkný příspěvek.

Setkání s průvodem při rakvických hodech. | Foto: Miroslava Jakubčíková

"Kvůli objížďce do Břeclavi jsem musela přes Rakvice. A tam taková krása. Já kroje miluju a u nás v Šakvicích v něm chodím také, I s manželem. Dcera, chodí také, asi to podědila. Chodila jsem už jako mladá v Kobylí, odkud pocházím," řekla Jakubčíková k pondělnímu zážítku. Rakvické hody začaly už minulý čtvrtek stavěním máje, oslavy pak pokračovaly o soboty do pondělí, kdy byl odpoledna na pořadu krojovaný průvod od druhého stárka přes náměstí pod máju. Na sobotu ještě chasa chystá hodky s dechovou hudbou Bojané. Průvod vyjde opět ve čtyři odpoledne z Nádražní ulice a půjde přes náměstí pod máju. Pořadatelé zvou na hodky všechny děti na dětské sólo.