Největším překvapením byl tým Masterfuckové, který ve skupině skončil na posledním místě, ale poté porazil tým Mezihvězdný prach, který skončil ve skupině A na prvním místě. Nakonec si Masterfuckové hrdě odnesli čtvrté místo. Soutěžící výborně spolupracovali a kapitáni svoje role převzali zodpovědně.

Finále nebylo ledajaké, oba týmy už měly jistý postup do krajského turnaje, ale hrálo se o vítězství. Čtyři z pěti partií skončily 2:2. Poslední partie měla rozhodnout o vítězi a těsně před uplynutím časového limitu bylo rozhodnuto. Drahoš Není Člověk si stihl tak tak připsat čtyři body a obsadit první místo.

Bratrovražedný souboj o třetí místo, který byl překvapivě rychlý a jednoznačný, vyhrál tým Peldové a spol., i přesto že Masterfuckové vyhráli první z pěti partií, tak jim to na vítěžství nestačilo a unikl jim tak postup do další úrovně soutěže. Díky tomuto skalpu svých kolegů si tým Pedlové a spol. zajistil postup do krajského turnaje. Oba týmy se zasmály a nemohly se dočkat, až si zajdou společně na jídlo.

Petra Tomášková, Adam Štěpán

Soutěž pIšQworky je mistrovstvím základních a středních škol České a Slovenské republiky v piškvorkách. Letošního čtrnáctého ročníku se účastní více než 1430 týmů z téměř 600 škol. Soutěž je rozdělena na kategorii základních a středních škol. Některé týmy absolvovaly i školní kolo, aby mohly poměřit své síly s okolními soupeři. Výherci oblastních turnajů postupují do třetí úrovně, do turnajů krajských. Nakonec se ti nejlepší ze všech krajů přijedou 8. a 9. prosince poprat o mezinárodní titul mistra v pIšQworkách na Grandfinále do Brna. Soutěž pořádá spolek Student Cyber Games, jehož členové se snaží naučit studenty hrou novým dovednostem. Na jaře pořádají i týmovou soutěž Prezentiáda, při níž se studenti učí prezentačním dovednostem, práci s vizuálem prezentací, kreativitě, ale také plynulosti projevu a práci v týmu.