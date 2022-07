Je to téměř neuvěřitelné. Stovka je takové neutrální číslo, kdy jednou znamená moc a podruhé málo. Na světě se děje tolik věcí, které ani nestačíme zaznamenat. A představte si, jaké to může být, kdybychom to krásné kolem nás, měli možnost vidět déle než sto let. Proto narozeniny jediného člověka znamenají velmi mnoho a nejen pro ty, kteří ji poznali.