Starý Masarykův okruh. Podívejte se, jak se závodilo před desítkami let

Je to už dvaadevadesát let, co odstartovala slavná éra automobilových závodů na Masarykově okruhu v Brně. Úplně první závod se tam jel 28. září 1930 a účastnila se ho tehdejší světová elita automobilových závodníků. Od té doby se několikrát zkracovala a upravovala trať, jejíž jedno kolo mělo na počátku délku 29 kilometrů, až jej v roce 1987 nahradila nová moderní uzavřená závodní dráha. Připomeňte si atmosféru starého Masarykova okruhu díky unikátním fotografiím ze sbírky švýcarského nadšence Jérôme Ischera, kterému děkujeme za možnost zveřejnění.

Atmosféra závodů na Masarykově okruhu v padesátých až osmdesátých letech minulého století. | Foto: se svolením Jérôme Ischera

Díky závodům silničních motorek, které se tam začaly jezdit v roce 1950 a od roku 1965 byly v kalendáři mistrovství světa silničních motocyklů, se Masarykův okruh stal legendou. Bohužel v roce 2020 se Velká cena České republiky silničních motocyklů jela naposledy. Jérôme Ischer jezdil v letech 1998 až 2019 do Brna na Velkou cenu každý rok. Tak se seznámil s Jiřím Havránkem z Brna, který léta budoval archiv o brněnském okruhu. Když zemřel, podařilo se Jérôme Ischerovi cenný archiv získat a některé fotografie nyní zveřejňuje na internetu.