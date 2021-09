V sobotním podvečeru se představíme na hřišti SK Žeravice. Příští neděli do druholigových soutěží vstoupí na venkovním hřišti v Újezdě u Brna i mladší dorostenky, kterým jsme byli nuceni z důvodů nízké tréninkové morálky první kolo odložit.

Od úvodních minut jsme prokazovali větší kolektivní soudržnost a drželi si nejtěsnější vedení. Díky hodně propustné obraně jsme soupeřkám dovolovali dostávat se k dobrým střeleckým pozicím. V útočné fázi nás hodně brzdila špatná souhra s postem pivota, řada útočných akcí končila technickou chybou či individuální ztrátou. Až závěrečná desetiminutovka první půle byla brankově plodná a na poločasovou pauzu jsme odcházeli již s výraznějším náskokem. Po změně stran soupeř zvolil jiný obranný systém, se kterým jsme měli viditelný problém. V obranné fázi to jakž takž šlo, ovšem útoky byly ve znamení přehršle individuálních chyb a častého zmaru. Naše hráčky pod vlivem vyššího náskoku přestaly plnit taktické pokyny a rady trenérů, obraz hry byl místy nekoukatelný. Opět až v závěrečné fázi utkání jsme se kolektivně zvedli a utkání „dohráli“.

Starší dorostenky vstoupily do soutěže vítězně | Foto: Se souhlasem Házené TJ Sokol Velké Meziříčí

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.