Před patnácti lety začínali v jediné místnosti v suterénu žďárské polikliniky. Dnes je z malého centra místo hýřící nejrůznějšími aktivitami a vyhledávané návštěvníky všech věkových kategorií. Rodinné centrum Srdíčko sice v budově polikliniky zůstalo, ale teď obývá zrekonstruované prostory ve čtvrtém patře. Patří k nim i slunná terasa a právě tam probíhala část oslavy patnáctých narozenin.

Oslava v Rodinném centru Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou. | Foto: Filip Šustr

„Přišlo s námi slavit padesát devět rodin, tedy asi 150 lidí. Rodiče s dětmi i prarodiče. Byla to akce pro celou rodinu,“ usmála se vedoucí koordinátorka centra Jana Kamarádová.

Oslavy by se neobešly bez významných hostů. Do Rodinného centra Srdíčko zavítali představitelé města i hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. „Připomněli jsme si naše začátky i to, čím žije Srdíčko nyní. Měli jsme připravený dort, podávala se káva i míchané nápoje. Ty připravovali studenti Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga,“ popsala průběh oslav Jana Kamarádová.

Tváře se rozzářili především nejmladším návštěvníkům. To když viděli, co všechno je v Srdíčku čeká. „Pro děti jsme měli připravená různá stanoviště na terase i ve vnitřních prostorách. Za splnění úkolu dostali do kartičky razítko a následně pak odměnu,“ řekla vedoucí koordinátorka Rodinného centra Srdíčko.

Přestože se oslava patnáctin podařila, na vavřínech v rodinném centru určitě neusnou. Už nyní mají v plánu spoustu dalších akcí. Nebudou chybět vzdělávací a pohybové programy pro těhotné ženy, maminky s miminky, děti předškolního věku, rodiče, prarodiče i širokou veřejnost. A opět se všichni mohou těšit na burzy oblečení a hraček nebo na příměstské tábory.

Helena Zelená Křížová