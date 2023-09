/FOTO,VIDEO/ Ve Velkém Meziříčí mají za sebou první sraz historických a retro kočárků. A vydařil se na výbornou. Na Náměstí se v sobotu po obědě sešlo přes čtyřicet unikátních kousků se svými majiteli. Někteří se na to také dobově oblékli. Bylo opravdu na co se dívat. Děkujeme za materiály Josefu Kašparovi z Novin VM a Libuši Kotoučkové.

Průvod historických a retro kočárků ve Velkém Meziříčí 2023. | Video: Josef Kašpar, Noviny VM

Po slavnostním zahájení ve dvě odpoledne se účastníci vyfotografovali a udělali si slavnostní korzo z náměstí až na místní zámek a do zámeckého parku. Tam se zrovna odehrávaly historické slavnosti. Šlo o první sraz, který by organizátoři rádi do budoucna zopakovali. „Přijeli hlavně ženy z jiných a také dosti vzdálených měst naší republiky. Bylo nás přes čtyřicet,“ uvedla organizátorka Libuše Kotoučková.

Zdroj: Josef Kašpar, Noviny VM

Akci uspořádal Český svaz žen Velké Meziříčí za přispění města Velké Meziříčí. Účastníci dostali při registraci balíčky s visačkami na kočárek, plakátkem a drobnostmi.