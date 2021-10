Lenka Dusilová vstoupila do hudebního světa v roce 1988 a zapsala se do hudební historie rockového a alternativního hudebního žánru jak spoluprací s významnými hudebníky, tak hlavně jako sólová umělkyně. Na svém kontě má deset alb a šest hudebních cen.

S koncertním programem „Spolu“ se trojice dam v premiéře představila v roce 2017, kdy oznámily první čtveřici koncertů. Původně šlo pouze o tři, ale po vstupenkách se doslova „zaprášilo“. A protože všechny lístky zmizely během několika hodin, byl přidán ještě předpremiérový koncert v Plzni. Tento úspěch již tehdy naznačoval, že by toto mini turné nemuselo být tím posledním. Tento předpoklad se potvrdil o rok později. Podzimní koncertní šňůra roku 2018 čítala již sedm koncertů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.