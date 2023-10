Hledají se nejlepší kuchaři, kteří umí uvařit ten nejchutnější hovězí guláš. Soutěžit budou v meziříčské pivnici Na Lipnici v sobotu 4. listopadu. Klání domácích kuchařů nazvané O nejlepší guláš se koná už počtvrté.

Soutěž o nejlepší guláš. | Foto: Vladimír Pařil

Celý podnik v pivnici v Sokolovské ulici začíná ve čtrnáct hodin. Je zapotřebí se na něj přihlásit včas předem, a to pokud možno co nejdříve. Přihlášky přijímá osobně vedoucí pohostinství Lenka Marková. Eventuálně se lze zaregistrovat i na telefonním čísle 776 590 621.

Oproti minulým letům ovšem soutěž dozná jistých změn. Je totiž vyhlášena jednotná kategorie hovězí. Takže se zvěřinou, vepřovým, houbami či například se segedínem už zde nepořídíte. O to ale bude soutěžení spravedlivější a vyrovnanější, neboť ne každý by mohl sehnat maso srnčí, kančí nebo daňčí a tak podobně. O jaký druh hovězího půjde, to už si každý musí rozmyslet sám. K výběru se v řeznictví nabízí třeba kližka, líčka, roštěnec, anebo i svíčková, krk, kýta a jiné.

Den dýní na zámku ve Žďáru se bude točit i kolem hry se světlem

Co si kdo pořídí, je jeho věc. Guláš pak uvaří pěkně doma a do hospody přinese jeho hotový vzorek, a to zhruba jeden litr či o něco více. Tyto dávky se budou na místě ohřívat a poté je ochutná, posoudí a bodově ohodnotí odborná komise, jež bývá složena z profesionálů i vybraných amatérů.

Při této degustaci hrají roli druh a kvalita masa, jeho provařenost, dále chuť guláše, jeho okořeněnost, barva omáčky, hustota omáčky plus celkový dojem. Hodnotí se podobně jako ve škole, jenže obráceně. Nejlepší hodnocení v každé položce rovná se pět bodů. Po skončení soutěžní části si mohou na nejúspěšnějších kulinářských výtvorech pochutnávat i běžní hosté pivnice.

Obětní průvod i chvíle dojetí. Taková byla misijní neděle ve ždárském kostele

Vítězové obdrží na závěr barevné diplomy a věcné ceny. Loni vyhrála Veronika Marková z Velkého Meziříčí, druhé místo obsadila Milada Troščáková z Velkého Meziříčí a třetí skončil Jan Smejkal z Petrávče.

Vladimír Pařil