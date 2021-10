Jednou z nich je Kamenný slouha poblíž Stříteže u Pelhřimova.Na zalesněném kopci za obcí se nachází lokalita s názvem Starý les, v níž před časem spolek místních nadšenců znovu zvedl a očistil údajný menhir z keltské doby. Při průzkumu malého upraveného prostranství kolem můžete najít i do kruhu vyskládané menší kameny, kterým se říká ovečky. Dohromady měli tvořit malou svatyni, ve které se věnovali svým obřadům keltští kněží.

Jednou se stalo, že právě ponocný zaslechl za městskými zdmi ženský nářek, zželelo se munešťastnice, která se nedostala do města včas, a rozhodl se bránu otevřít.Jednalo se však o lest a jakmile bránu otevřel, zaútočili na něho lupiči, kteří chtěli ve spícím městě loupit. Ponocného sice smrtelně zranili, ten ale i tak stihl zburcovat poplach a lapkové byli zadrženi.Kámen se sice za dobu od svého vztyčení několikrát stěhoval, ale stále se nachází poblíž bývalé Hradecké brány, kde mělo k celé události dojít.

Smírčí kříže jsou kámeny, které lidé stavěly jako památku na místech, kde se stal těžký zločin nebo nějaká tragická událost. Jeden z nich můžeme naleznout i v Kamenici nad Lipou v zídce nedaleko hotelu Beseda. Podle vyprávění odborníka na místní historii pana Petra Valeše se jedná o připomínku události z dob, kdy město bylo ještě obehnáno hradbami. Se západem slunce se brány zavřely a kdo se nestihl dostat do jejich bezpečí, musel nocovat mimo město. V tu chvíli byla v celém okolí vzhůru jenom hlídka a ponocný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.