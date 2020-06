Naše předchozí zkušenosti se školní platformou EduPage (moderní on-line školní informační systém pro učitele, žáky a rodiče) a pozitivní přístup k digitální gramotnosti nám velmi usnadnily cestu ke studentům, kteří byli nuceni zůstat doma. Náhle byli sami, bez spolužáků, bez mistrů odborného výcviku, bez možnosti rozvíjet se ve svém oboru.

Hlavní těžiště vzdělávání na SŠG AK spočívá v gastronomii a toho jsme se drželi i během on-line výuky. Učitelé odborného výcviku natáčeli pro žáky nauková videa, posílali jim interaktivní vzdělávací materiály a zadávali atraktivní domácí úkoly. Číšníci prostírali tabule k velikonočnímu rodinnému obědu, kuchaři trénovali oblíbená česká jídla, cukráři připravovali dezert k nedělní kávě pro babičku, který jí potom přinesli a postavili za dveře, aby ji neohrozili. A samozřejmě tohle vše pečlivě dokumentovali, fotili a natáčeli na mobily a posílali ke kontrole svým odborným učitelům. Bylo to bezva. A jedničky za splněné úkoly jsme dávali s radostí, byly právem zasloužené.

Vyzkoušejte si jeden z mnoha domácích úkolů pro naše cukráře. Jakou známku byste asi dostali?

Všem odvážlivcům, kteří se do toho pustí, přejeme dobrou chuť.

Bonbony marsmallow:

Ingredience: 150 ml studené vody, 50 ml vroucí vody, 225 g cukru krupice, 1 balíček (10 g) jemně mleté želatiny, potravinářská barva, pokud chceme bonbony barevné, aroma dle chuti

Do vyšší nádoby nasypejte želatinu, zalejte ji 50 ml vroucí vody a důkladně míchejte, dokud se všechna želatina nerozpustí. Cukrový sirup (svařený z cukru a studené vody) nalijte do rozpuštěné želatiny a přidejte aroma dle chuti a elektrickým šlehačem šlehejte na nejvyšší stupeň asi 10 minut, musí vám vzniknout hustá pěna. Pěnu pak můžete rozdělit na dvě nebo více částí podle toho, kolik barev bonbonů chcete mít. Do každé z nich zašlehejte vybrané barvivo. K obarvení a zároveň dochucení můžete použít například kakaový prášek nebo karamel. Jednotlivé směsi pak rozetřete na plech vyložený fólií nebo pečícím papírem, uhlaďte je a dejte asi na čtyři hodiny do lednice. Z vychladlého plátu nožem nebo formičkami vykrajujte jednotlivé tvary a ty obalujte ve směsi moučkové cukru a škrobu.

Martina Růžičková