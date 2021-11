Skupina Jelen lákala studenty do škol. Na Vysočině si mohou vybírat

Přehlídka toho nejlepšího ze studijních a učebních oborů na Vysočině. To byla ve dnech 22. a 23. října přehlídka v jihlavském City Parku s názvem Vysočina Education. Zájemci si mohli prohlédnout a vyzkoušet, co by je čekalo při studiích. Za fotky děkujeme Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Nabídka škol po celé Vysočině. To byla Vysočina Education v Jihlavě. | Foto: se svolením Krajského úřadu Kraje Vysočina